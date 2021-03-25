الزمالك: تأجيل سداد مستحقات شيكابالا لسبورتنج لشبونة بخطاب من فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أفاد بفرض عقوبة مالية على نادي الزمالك يقدر بـ670 ألف يورو لصالح النادي البرتغالي بعد عودة شيكابالا مرة أخرى للنادي الأبيض دون دفع قيمة الصفقة.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، الخميس، أن الجنة المكلفة بإدارة الزمالك أرسلت خطابًا لـ"فيفا" تخطرهم خلالها بعدم أحقية سبورتنج لشبونة الحصول على مستحقاته المالية، لنظر القضية حاليا بالمحكمة الرياضية.

وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع بين مسؤولي الزمالك وسبورتنج لشبونة على أن تصدر قرارها الأخير خلال شهور قليلة.

وأقر "فيفا" في خطابه الأخير تأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.

وكان شيكابالا قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.