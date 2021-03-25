أسامة نبيه: لم نفاوض ساسي مجددًا على تجديد عقده.. سنفتح الملف في الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد أسامة نبيه المدرب العام في فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفترة الحالية لم تشهد إعادة فتح باب المفاوضات مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي لتجديد عقده.

وأضاف نبيه في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك، الخميس، أن كل ما تداول بشأن تجديد ساسي عقده أو رحيله لا أساس له من الصحة.

وأضاف المدرب العام في نادي الزمالك، أن تركيز ساسي فقط في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددًا لم ندخل في مفاوضات مجددًا في مفاوضات مع اللاعب.

وأشار نبيه خلال تصريحاته، إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بفتح ملف التجديد مع فرجاني ساسي في الوقت المناسب، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعب في مباريات فريقه بالوقت الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي حيث يمتلك اللاعب الأحقية للتوقيع لنادٍ آخر منذ سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان ساسي تلقى عرضًا من جانب نادي الدحيل القطري للحصول على خدماته في يناير الماضي، إلا أن إدارة الزمالك رفضت التفريط في خدمات اللاعب.