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الخطيب يلبي دعوة مصيلحي ويزور الاتحاد السكندري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة نادي الاتحاد السكندري اليوم الخميس، لتلبية دعوة محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الزيارة جاءت في ضوء العلاقات المميزة التي تجمع بين الناديين.

وأضاف، الزيارة تأتي لتبادل الرؤى ووجهات النظر للنهوض بالرياضية المصرية في كافة الألعاب، وحرصا على التواصل الدائم مع جميع الأندية ، والتعاون من أجل خدمة الوطن.

والتقى رئيس الأهلي مع رئيس الاتحاد السكندري؛ لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بتطوير المصرية.

وكان محمود الخطيب قام بزيارة نادي سموحة مساء أمس، بدعوة من فرج عامر رئيس النادي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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