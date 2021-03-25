الخطيب يلبي دعوة مصيلحي ويزور الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة نادي الاتحاد السكندري اليوم الخميس، لتلبية دعوة محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الزيارة جاءت في ضوء العلاقات المميزة التي تجمع بين الناديين.

وأضاف، الزيارة تأتي لتبادل الرؤى ووجهات النظر للنهوض بالرياضية المصرية في كافة الألعاب، وحرصا على التواصل الدائم مع جميع الأندية الرياضية، والتعاون من أجل خدمة الوطن.

والتقى رئيس الأهلي مع رئيس الاتحاد السكندري؛ لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية.

وكان محمود الخطيب قام بزيارة نادي سموحة مساء أمس، بدعوة من فرج عامر رئيس النادي.