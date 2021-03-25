"14 أغسطس".. الإعلان عن موعد انطلاق موسم بريمرليج 21/22

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، انطلاق موسم موسم بريميرليج 2021/2022 في شهر أغسطس المقبل.

وأكدت الرابطة أن الموسم سيبدأ في الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل بعد الموافقة على طلب الأندية، على أن ينتهي في الثاني والعشرين من شهر مايو 2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد طالبت بتأجيل انطلاق موسم 2021-22 لما بعد الفترة بين 7 أغسطس إلى 14 أغسطس لمنح اللاعبين راحة أطول بعد نهاية البطولات الأوروبية.

وانطلق الموسم الحالي لبريميرليج في الثاني عشر من شهر سبتمبر 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا التي أجبرت الدوريات العالمية على ختام الموسم الماضي في وقت متأخر عن المعتاد.