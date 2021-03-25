ظهور صلاح للمرة الأولى.. تعرف على تشكيل مصر ضد كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيل الذي سيلعب به مباراة منتخب كينيا في اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة بالكاميرون.

وشهد تشكيل المنتخب ظهور محمد صلاح أساسيًا للمرة الأولى في ولاية المدرب حسام البدري، وسيلعب "مو" مع محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد مجدي "أفشة" على أن يقود الهجوم مصطفى محمد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: (4-2-3-1)

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد مجدي "أفشة" - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد "زيزو"- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، في المقابل يأتي منتخب كينيا ثالثًا برصيد ثلاث نقاط.

ويحتاج المنتخب المصري لنقطة واحدة فقط من أجل الصعود لكأس أمم أفريقيا.