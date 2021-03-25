الاتحاد يعزي رزاق سسيه في وفاة "والدته واثنين من شقيقاته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانًا رسميًا، الخميس، قدم خلاله واجب العزاء للاعبه المعار من صفوف الزمالك الجناح الإيفواري رزاق سيسيه في وفاة "والدته واثنين من شقيقاته".

وجاء بيان نادي الاتحاد السكندري كالتالي والذي نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي على "فيسبوك" كالتالي:

البقاء لله: الاتحاد السكندري ينعي عائلة المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي ينعون ببالغ الحزن والأسى عائلة المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة ووالدته واثنين من شقيقاته.

الذين رحلوا إلى جوار ربهم اليوم إثر حادث أليم، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرتهم الكريمة الصبر والسلوان.

وسوف يغادر اللاعب متجهًا إلى بلاده كوت ديفوار خلال الساعات القليلة القادمة من مطار القاهرة لحضور العزاء والعودة يوم 2 أبريل القادم.