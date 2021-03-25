رسميا.. الإعلان عن مواعيد وتوقيت مباراتي الأهلي والزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مواعيد وتوقيت مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما يصطدم الزمالك بمولودية الجزائر بالمجموعة الرابعة.
وفيما يلي مواعيد وتوقيت المباريات (بتوقيت جرينيتش)
المجموعة الأولى
-المريخ السوداني x الأهلي (3 أبريل).
توقيت المباراة: الواحدة ظهرا (الثالثة بتوقيت القاهرة).
-سيمبا التنزاني x فيتا كلوب الكونغولي (3 أبريل)
توقيت المباراة: الواحدة ظهرا.
المجموعة الثانية
شباب بلوزداد x مازيمبي (2أبريل)
توقيت المباراة: السابعة مساء
الهلال السوداني x صنداونز الجنوب أفريقي (2 أبريل).
توقيت المباراة: الرابعة عصرا.
المجموعة الثالثة
كايرز تشيفز الجنوب أفريقي x الوداد المغربي (3أبريل).
توقيت المباراة: الرابعة عصرا.
بترو أتلتيكو الأنجولي x حوريا الغيني (3 أبريل).
توقيت المباراة: الرابعة عصرا.
المجموعة الرابعة
مولودية الجزائر x الزمالك (3 أبريل).
توقيت المباراة: السابعة مساء (التاسعة بتوقيت القاهرة).
توينجيت السنغالي x الترجي التونسي (3 أبريل).
توقيت المباراة: الرابعة عصرا.