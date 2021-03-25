رسميا.. الإعلان عن مواعيد وتوقيت مباراتي الأهلي والزمالك بالأبطال

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما يصطدم الزمالك بمولودية الجزائر بالمجموعة الرابعة.

محمد يوسف

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