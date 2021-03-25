الامارات | مفاجأة.. ليفربول يريد تعويض رحيل محمد صلاح بلويس سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ليفربول يريد تعويض رحيل محمد صلاح بلويس سواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن إدارة نادي ليفربول، والجهاز الفني بقيادة الألماني يورغن كلوب بدأت التحرك جديا من أجل عودة القناص الأوروغوياني لويس سواريز لحمل قميص النادي مجددا الموسم المقبل، وقالت إن هذه الخطوة تأتي لتعويض الرحيل المرتقب للنجم وهداف الفريق المصري محمد صلاح.

ودفع تألق سواريز هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد وصراعه على لقب الهداف مع زميله السابق، وقائد برشلونة ليونيل ميسي، بجانب وضعه أتلتيكو في صدارة "الليغا" إلى إقناع ليفربول بقدرة سواريز على تقديم الإضافة المطلوبة لهجوم الفريق، خاصة وأنه سبق له التألق بشدة في سنوات مميزة بين 2011 و2014 قبل الرحيل إلى برشلونة.

ويرغب يورغن كلوب في إضافة عنصر خبرة إلى هجوم ليفربول من خلال سواريز البالغ 34 عاما، والذي سجل 19 هدفا هذا الموسم في الليغا، بجانب أن له 82 هدفا مع ليفربول سابقا في 133 مباراة.

وقالت من جانبها مجلة "فور فور تو" الشهيرة أن عودة سواريز مشروطة بشكل كبير برحيل محمد صلاح المرتقب، حث سبق للاعب ووكيله أن عبرا بشكل واضح عن رغبة الهداف المصري في خوض تجربة جديدة.

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