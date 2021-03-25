شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون لاعب الأهلى يحرز هدفاً على طريقة جاريث بيل في ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. شهدت المباراة مشاركة وليد سليمان في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيلة ضمت علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.

تقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة ٢٠ من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة ٢٨ سجل بانون الهدف الثاني.

وفي الدقيقة ٣١ نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة ٤٩.

ويعد هدف بدر بانون الذي سجله اليوم شبيه تماما بهدف جاريث بيل الذي سجله في شباك مرمى ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي أقيم أوكرانيا وانتهى بثلاثية لهدف لصالح النادي الملكي.