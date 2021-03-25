شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح و مصطفي محمد يقودان تشكيل منتخب مصر أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي - أحمد حجازي- محمود حمدي «الونش» - محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمد صلاح - محمود حسن «تريزيجية» - مصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش» محمد النني- على جبر- عمر جابر- حسام حسن- مصطفي فتحي- احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- عبدالله جمعه.