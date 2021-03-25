شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعي أسرة رزاق سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، وإدارة الكرة بالنادي، وفاة والدة الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق، والمعار لصفوف الاتحاد السكندري واثنتين من شقيقاته إثر حادث أليم اليوم بكوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب بلاده خلال ساعات لتلقي العزاء، راجين المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهن فسيح جناته.