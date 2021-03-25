شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينعي وفاة والدة وشقيقات رزاق سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقيت والدة الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري واثنتان من شقيقاته إثرحادث أليم اليوم بكوت ديفوار.

وتعرضت حافلة أسرة رزاق سيسية لحادث اليم اثناء طريقهم الي المنزل بعد احدي الزيارات العائلية

وأعلن نادي الاتحاد ان رزاق سيسيه سيسافر إلى مسقط رأسه كوت ديفوار خلال ساعات للمشاركة في مراسم. الجنازة واجراءات الدفنوالعزاء وسط اهله وذويه، ومن المنتظر أن يغيب اللاعب في بلاده بعض اليام لتلقي العزاء

ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي «عائلة» المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لوفاة «والدته وأثنين من شقيقاته» واللذين رحلوا إلى جوار ربهم اليوم إثر حادث أليم، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرتهم الكريمة الصبر والسلوان .