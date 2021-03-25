شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق هليوبوليس ضمن منافسات بطولة الدوري، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء وتقام على صالة اتحاد الشرطة، وتمثل أهمية كبيرة لفريق رجال يد الأهلي والجهاز الفني.

وشهد المران الأخير للفريق اهتماما كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية؛ من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

كان فريق الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الطيران، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مؤخرا في إطار مباريات الدوري وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة استضافت المباراة التي قدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في تحقيق الفوز.

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذًا على اللعب من جانب لاعبي الفريق، لينتهي بتقدم الأهلي بنتيجة ٢١-١٣، وواصل اللاعبون تفوقهم بعد ذلك، لينتهي الشوط الثاني واللقاء لصالح الأهلي بنتيجة ٤١-٢٩.