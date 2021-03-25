شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة على نايل سات تعلن نقل مبارة مصر وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبحث عشاق كرة القدم والمنتخب المصرى عن القناة الناقلة لأحداث مباراة مصر وكينيا المقرر لها اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية بالكاميرون، ومع احتكار قنوات بين سبورت لاذاعة مباريات التصفيات، لجأ لجا متابعى المنتخب وكرة القدم عن قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا بعيدا عن احتكار قناة بين سبورت .

وظهرت مؤخرا قناة جديدة على قمر نايل سات تحمل تردد 12522 معدل ترميز 27500 / عامودي أعلنت عن اذاعة مباريات التصفيات الافريقية ونوهت أنها ستذيع مباريات دورى أبطال اوروبا وتصفيات اوروبا المؤهلة لمونديال 2022، وتحمل القناة الوليدة أسم south .

وستنقل القناة الجديدة المبارايات بنفس طريقة قناة مكسبي التي سبق وأن أذاعات مباريات الأهلى الافريقية وبعض مباريات دوري أبطال اوروبا .

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصروكينيا في السادسة مساء اليوم والذى يسعى المنتخب المصرى من الحفاظ على صدارة المجموعة والتاهل رسميا لنهائيات في حالة فوزه على كينيا .