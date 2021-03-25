شكرا لقرائتكم خبر عن سيد غريب: تصعيد عدد كبير للفريق الأول بالأهلي دليل على نجاح قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد غريب المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، أن تجربة خوض فريق الشباب مباراة ودية أمام الفريق مفيدة وناجحة للغاية، وأتمنى تكرارها بغض النظر عن النتيجة.

وقال غريب إن اللاعبين شعروا بقيمة تواجدهم داخل الأهلي ، وأنهم ليسوا بعيدين عن الفريق الأول، بل هناك اهتمام كبير بهم، والمباراة كانت فرصة جيدة لعرض مستوياتهم وإظهار قدراتهم أمام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول.

وأكد غريب أن تصعيد عدد كبير من اللاعبين للتدريب مع الفريق الأول يعد نجاحا كبيرا لقطاع الناشئين وأفضل حصاد لمجهود موسم كامل.

وأشار مدرب فريق ٢٠٠١ بـ الأهلي إلى أنه يتمنى تكرار هذه التجربة مرة أخرى، وأن يكون هناك ربط دائم بين الفريق الأول وقطاع الناشئين، وأن تقام بينهما الكثير من المباريات الودية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول فاز على فريق مزيج بين شباب الأهلي مواليد ٩٩ و٢٠٠١ برباعية مقابل هدف، في مباراة ودية أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش.