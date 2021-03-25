شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ : ودية شباب الأهلي مفيدة قبل مواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض ودية مفيدة مع فريق الشباب صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن المباراة أدت الغرض منها فيما يخص الاطمئنان على اللاعبين وتجهيز الجميع للمباريات المقبلة خاصة العائدين من الإصابات مشيرًا إلى أن مشاركة وليد سليمان بعد فترة الغياب من أبرز مكاسب اللقاء.

وأضاف «عبدالحفيظ» أن هناك استفادة كبيرة من المباراة بعدما شاهد الجهاز الفني لاعبي فريق الشباب والعناصر الصاعدة عن قرب في ظل امتلاك قطاع الناشئين بالنادي مجموعة من المواهب المميزة والقادرة على التواجد بقوة خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تغلب على فريق الشباب برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي أُقيمت اليوم في ظل غياب اللاعبين الدوليين استعداداً للقاء المريخ السوداني في الجولة المقبلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.