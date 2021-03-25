شكرا لقرائتكم خبر عن سباق جنانة الشراعي يزين مهرجان الظفرة البحري الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تتواصل الجمعة فعاليات اليوم الثاني من النسخة الـ12 لمهرجان الظفرة البحري الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وينظم المهرجان لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وتستمر الفعاليات حتى الثالث من إبريل بمدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

ويشهد المهرجان اليوم سباقي جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً وسباق التجديف الشراعي اللذين ينظمهما نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وكانت الفعاليات انطلقت بإقامة سباق التفريس الذي شهد إقبالاً كبيراً من الشباب الصغير.

وتقام السباقات بشكل عام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً على المشاركة في سباقي الـ 22 قدماً والتجديف التراثي، وذلك بعدما تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالحدث.

ويقام سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً لمسافة سبعة أميال بحرية، وتقتصر المشاركة فيه على الشباب والناشئين لاسيما وأن فئة 22 قدماً مخصصة لهاتين الفئتين بهدف الإعداد للمشاركة في سباقات الفئات الكبيرة أمثال 43 و60 قدماً.

وكذلك شهد سباق التجديف التراثي إقبالاً واسعاً رغم كونه يتطلب تعاملاً خاصاً من البحارة المشاركين، ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين في السباقين مع نهاية الفعاليات عند الخامسة والنصف مساء.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للسباقين حيث رصد 550 ألف درهم لسباق جنانة فئة 22 قدماً، و160 ألف درهم لسباق التجديف التراثي، ويأتي ذلك بهدف تحفيز الشباب على المشاركة والتواجد في مثل هذه الفعاليات التراثية.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن التراث البحري يشكل جزءًا أصيلاً من التراث الشعبي الإماراتي، وإن هذه المهرجانات من شأنها المحافظة على التراث.

ووجه المزروعي الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الدائم للتراث وكافة الأحداث المرتبطة به، مؤكداً أن الجميع يسير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، للحفاظ على كافة أشكال التراث الوطني.

وكما وجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه للمهرجان، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمته، وشدد على أن مواصلة إقامة مهرجان الظفرة البحري للعام الثاني عشر يؤكد نجاحه وتحقيقه للأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات والسباقات يحفز الشباب الصغار ويغرس في نفوسهم حب التراث الوطني الأصيل منذ الصغر، وكذلك يساعدهم على إبراز مواهبهم الرياضية واكتشافها.

وأكد أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن المشاركة في هذا الحدث التراثي الكبير واجب وطني أصيل، وقال إن أهداف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مشتركة وواحدة مع أهداف المهرجان، والتي تتمثل بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات البحرية التراثية وكذلك الحديثة وجعلها واحدة من أولويات شباب الوطن.