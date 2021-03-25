شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة النصر السعودي تقترب من حسم هويتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسدل الستار الجمعة على الإدارة الجديدة التي ستقود النصر السعودي، بعد حل وزارة الرياضة لمجلس إدارته السابقة برئاسة صفوان السويكت يوم الأحد الماضي، بسبب وقوعها في مخالفات مالية وتنظيمية.

ولم يستقر النصراويون بعد على اسم الرئيس الجديد، لكنهم قريبون من ذلك، حيث يشترط أن يحظى بتزكية العضو الداعم الأمير خالد بن فهد.

وأعلن أصفر العاصمة السعودية رسمياً يوم الأربعاء، أن قائمة الذهبيين يتصدرها الأمير خالد بن فهد، حيث يمتلك العدد الأكبر من الأصوات بحكم دعمه الذي يتجاوز 200 مليون ريال ما يمكنه من تزكية الملف الذي يحظى بثقته.

وحسب تنظيم وزارة الرياضة، يمتلك عضو النادي الذهبي 100 صوت لكل 100 ألف ريال، والعضو العادي يمتلك صوتاً واحداً عن كل 1000 ريال.

وشهد النادي العاصمي خلال الساعات الماضية تقدم عدد من الشخصيات للحصول على العضوية الذهبية، لتكوين تكتل مساند للعضو الداعم، تحسباً لأي منافسة لا تكون في الحسبان.

وتداولت أوساط النادي عدداً من الشخصيات المرشحة لقيادة العالمي في المرحلة القادمة ومن أبرزها رجل الأعمال عبداللطيف الشثري، وسلمان المالك، وعبدالله العمراني، والأول مقرب من الأمير خالد بن فهد بينما سبق للثاني أن كان رئيساً للنادي في فترة وجيزة من موسم 2017-2018 والثاني نائباً للرئيس في موسم 2016-2017.

وتنتهي الجمعة فترة المتقدمين للترشح، وسيتم السبت فحص الملفات، وإقرار القائمة الأولية للمرشحين ومن يحق لهم الانتخاب في 1 أبريل.