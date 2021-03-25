شكرا لقرائتكم خبر عن جاز يستغل غيابات نتس ويسحقه في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوتا - رويترز

استغل يوتا جاز الغيابات العديدة في صفوف بروكلين نتس وسحقه 118-88 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وخاض نتس المباراة بدون جيمس هاردن وبليك جريفين، كما استمر غياب كايري إيرفينج، لأسباب شخصية، وكيفن دورانت للإصابة.

ولم يواجه صاحب الأرض أي مشكلة أمام تشكيلة ضعيفة لمنافسه، وتقدم بفارق 12 نقطة مبكراً، وانتهى الربع الأول لصالح جاز بنتيجة 38-17.

واستطاع نتس تقليص الفارق إلى 12 نقطة في منتصف الربع الثاني، لكن جاز عاد ليزيد الفارق إلى 26 نقطة قبل أن ينهي الشوط الأول لصالحه 63-38.

وبدأ جاز الربع الثالث بقوة وأحرز 15 نقطة مقابل نقطتين لمنافسه، لتصبح النتيجة 78-40، وحافظ متصدر القسم الغربي على تفوقه حتى نهاية المباراة ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

ويملك جاز 32 فوزاً مقابل 11 خسارة، وهو أفضل سجل بين جميع فريق البطولة، وتصدر دونوفان ميتشل قائمة مسجلي جاز برصيد 27 نقطة، وتبعه مايك كونلي وبويان بوجدانوفيتش ولكل منهما 18 نقطة، وكان أليز جونسون الأكثر تسجيلاً في صفوف نتس وله 23 نقطة، وبخسارته الـ15 هذا الموسم، ما زال بروكلين في المركز الثاني في الشرق خلف فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز إذ يملك 30 فوزاً.