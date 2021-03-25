شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المسموح لهم بحضور مباراة مصر وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو منتخب مصر أن مباراة كينيا التي تقام في السادسة مساء اليوم بالعاصمة نيروبي، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، ستشهد تواجد أفراد السفارة المصرية فقط من المدرجات ولن يتواجد مشجعين آخرين.

أضاف مسئولو منتخب مصر أن المباراة لن تشهد تواجد جماهيري بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي وسيتواجد فقط مسئولو الاتحاد الكيني وبعض العاملين به، بناءا على تعليمات الكاف.

ويدخل منتخب مصر فى السادسة مساء اليوم الخميس مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على المنتخب الكيني فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نظيره الكينى مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة ، خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

لم يخسر المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكينى فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.