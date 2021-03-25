شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون لحظة تسجيله هدف بتسديدة مقصية مزدوجة فى تدريبات الأهلى .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن التألق الكبير الذى يقدمه اللاعب المغربى بدر بانون خلال مباراياته مع الأهلى في خط الدفاع لا يمنع امتلاكه مهارات عالية في تسجيل الأهداف مثلما يظهر خلال التدريبات حيث أحرزمؤخراً هدفاً بمهارة عالية من خلال تسديدة مقصية مزدوجة.



بدر بانون فى تمرينات الأهلى

ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى فيديو لحظة تسجيل المغربى بدر بانون الهدف في الشباك، وعلق عليها بكتابة : ما هذا الهدف"، في إشارة إلى روعة وجمال الطريقة الذى تم التسجيل بها من قبل اللاعب المغربى.



بدر بانون لاعب الأهلى

من ناحية أخرى سبق وعلق بدر بانون مدافع النادي الأهلي على استبعاده من قائمة منتخب المغرب التي تستعد لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وكتب بدر بانون عبر حسابه الشخصي على انستجرام"العدل قليل والظلم كثير لكن الأمل كبير والله أكبر"، واضعاً علم المغرب.

وكشف وحيد خاليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب لكرة القدم أسباب استبعاد بدر بانون مدافع النادى الأهلى من القائمة التى سوف تستعد لمواجهة بوروندى وموريتانيا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021.

وكان النادى الأهلى تغلب على فريق الشباب اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وسجل فيها بانون الهدف الثانى.

وشهدت المباراة مشاركة وليد سليمان فى التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيلة ضمت علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.

وتقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة 20 من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة 28 سجل بانون الهدف الثاني.