شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وكينيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتخب مصر يواجه نظيره المنتخب الكينى فى السادسة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.

وخلال السطور التالية نلقى الضوء على كواليس هذه المباراة المرتقبة.

س: ما هو ترتيب منتخب مصر قبل مواجهة كينيا؟

ج: منتخب مصر يتربع على صدارة ترتيب مجموعته السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، وصيف الترتيب، ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتحتل توجو المركز الأخير بنقطة وحيدة.

س: ماذا يحتاج منتخب مصر من مواجهة كينيا ؟

ج: يضمن المنتخب المصري التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، حال تحقيق التعادل مع كينيا لضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة، حيث يلتقي منتخب مصر ضد جزر القمر.

س: من يقود مباراة مصر وكينيا تحكيمياً ؟

ج: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة المنتخب الوطنى، يضم: ثاندو هيلبس ندزاندزيكا "حكم ساحة"، وزاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع"، وقام الاتحاد الأفريقي بتغيير حكم الساحة فيكتور جوميز لإصابته بفيروس "كورونا".

س: ماذا عن موقف كينيا قبل مواجهة الفراعنة ؟

ج: المنتخب الكيني يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم إفريقيا.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين مصر وكينيا ؟

ج: التقى منتخب مصر مع كينيا 4 مرات فى التصفيات الأفريقية، فاز الفراعنة مرتين وفاز المنتخب الكينى مرة واحدة وانتهت مباراة بالتعادل الايجابى 1-1.

التقى منتخب مصر بنظيره الكينى فى كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة بالمغرب 1988 وفاز الفراعنة بثلاثية دون رد.

إجمالا التقى المنتخبان فى 12 مواجهة أخرى دولية معتمدة، حقق المنتخب الوطنى الفوز فى 8 مباريات، وتعادلا فى 4، سجل المنتخب المصرى 20 هدفا، مقابل 4 فقط لكينيا.

س: ما هو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام كينيا ؟

ج: التشكيل المتوقع للفراعنة أمام كينيا مكون من :"حراسة المرمى: محمد الشناوي ، خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة ، خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.