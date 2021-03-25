شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى وفاة والدة رزاق سيسيه وشقيقتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا نعى خلاله وفاة والدة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري وشقيقتيه في حادث اليوم، وجاء نص البيان كالتالي :

تنعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، وإدارة الكرة بالنادي وفاة والدة الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق، والمعار لصفوف الاتحاد السكندري واثنتان من شقيقاته إثر حادث أليم اليوم بكوت ديفوار.

وتعرضت والدة سيسيه وشقيقتيه لحادث اليوم أدى الي وفاتهم جميعا وسيغادر اللاعب خلال الساعات المقبلة الي كوت ديفوار لتلقي واجب العزاء علي ان يعود الي مصر عقب انتهاء حالة الحداد وتعافيه نفسيا.

كما نعى مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عائلة المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، و أعلن مسئولو الإتحاد السكندرى عن سفر اللاعب خلال ساعات إلى كوت ديفوار لحضور العزاء على أن يعود للقاهرة يوم 2 أبريل القادم .

من ناحية أخرى حرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على تحفيز رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من الزمالك، بعد تراجع منتخب بلاده "كوت ديفوار" عن ضمه، خلال المعسكر الذى انطلق قبل أيام ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الإيفواري على استبعاد سيسيه، بعدما دخل اللاعب القائمة الأولية للمنتخب، وذلك بعد تقليص القائمة للعدد المسموح به في المنافسات القارية.

ورفع العميد من حالة سيسيه المعنوية، بعد حالة الاحباط التي تعرض لها اللاعب، حيث أكد حسام حسن لـ"سيسيه"، أن مجرد دخوله في حسابات المدير الفني للمنتخب الإيفواري يعد نجاحا وتتويجا لمسيرة اللاعب، خاصة أنه مازال صغير السن ويستطيع مع مزيد من التوهج أن يفرض نفسه على الجميع ويكون أحد ركائز منتخب كوت ديفوار في السنوات المقبلة.