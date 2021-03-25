شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن جماهيره على وليد سليمان بعد مشاركته في ودية الشباب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمئن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، عشاق القلعة الحمراء، على وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، والذي عاد بعد غياب طويل بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ليشارك مع الفريق الأحمر في المباراة الودية التي خاضها اليوم أمام فريق الشباب.

ونشر حساب الأهلي صوراً من مشاركة وليد سليمان في اللقاء وعلق " الحاوي يعود للمشاركة في ودية فريقنا اليوم".

ويمتلك الحاوى سجلاً طويلاً من المشاركات، حيث وصل إجمالي المباريات التي شارك فيها مع النادي الأهلي 266 مباراة فى جميع المسابقات المحلية والأفريقية، سجل خلالها 66 هدفاً وصنع 47 لزملائه بالفريق.



الحاوي



عودة وليد سليمان



وليد سليمان في المباراة



وليد سليمان

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خاض ودية مفيدة مع فريق الشباب صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن المباراة أدت الغرض منها، فيما يخص الاطمئنان على اللاعبين وتجهيز الجميع للمباريات المقبلة، خاصة العائدين من الإصابات، مشيرا إلى أن مشاركة وليد سليمان بعد فترة الغياب من أبرز مكاسب اللقاء. وأضاف عبد الحفيظ أن هناك استفادة كبيرة من المباراة، بعدما شاهد الجهاز الفنى لاعبى فريق الشباب والعناصر الصاعدة عن قرب، فى ظل امتلاك قطاع الناشئين بالنادي لمجموعة من المواهب المميزة والقادرة على التواجد بقوة خلال الفترة المقبلة. وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تغلب على فريق الشباب برباعية مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم، فى ظل غياب اللاعبين الدوليين؛ استعداداً للقاء المريخ السودانى فى الجولة المقبلة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.