شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود شباب الزمالك لهزيمة بتروجت فى حضور أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك مواليد 2003 فوزا كبيرا علي نظيره بتروجت بسداسية مقابل 3 أهداف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم بنادي الزمالك، والتي حضرها أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لاختيار أفضل العناصر وتصعيدها لفريق الأمل الذي سيكون مشروع الزمالك القادم لاخراج نجوم للفريق الأول.

أحرز اهداف المباراة كل من محمد صلاح هدفان، وعبد الله محمد، وكريم عبدون وماجد هاني، وأحمد عبد الرحيم ايشو بواقع هدف لكل لاعب ، ويقود الفريق المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا إداريا للفريق ، ومدرب الحراس أيمن الطويل، و خالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة ودية فريق مواليد 2003 أمام بتروجت، وتوجه المدرب العام للفريق الأول للملعب الفرعي عقب نهاية مران الفريق لمتابعة ودية فريق 2003 والوقوف على العناصر المميزة لتصعيدها خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل قبل سفره إلى تونس.

وأوضح الطبيب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بالتواء في الكاحل، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية.

وكان اللاعب قد سافر لتونس في الفترة الماضية بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

في سياق اخر خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات استشفائية اليوم بمجمع الصالات عقب انتهاء التدريب استعدادا لمباراتي فريق الشباب بالنادي الوديتين المقرر لهما غدا، وكذلك في اطار الاستعدادات لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا والمقرر لها 3 ابريل المقبل.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من اللاعبين الخضوع لتدريبات استشفائية عقب نهاية المران الجماعي، وذلك لتجنب إصابة اللاعبين بإجهاد.

كما خضع جميع اللاعبين لقياسات طبية عقب نهاية المران ، بناءا علي طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني من الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة إجراء قياسات طبية "in body” عقب نهاية المباراة لقياس أوزان ونسبة الدهون لكل لاعب والتي يجريها المدرب بصفة دورية.