شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يتحدث عن إصابة المثلوثي .. وقياس وزن للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل قبل سفره إلى تونس.

وأوضح محمد أسامة طبيب الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بالتواء في الكاحل، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية.

وكان اللاعب قد سافر لتونس في الفترة الماضية بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

من ناحية أخرى خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات استشفائية اليوم بمجمع الصالات عقب انتهاء التدريب استعدادا لمباراتي فريق الشباب بالنادي الوديتين المقرر لهما غدا، وكذلك في اطار الاستعدادات لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا والمقرر لها 3 ابريل المقبل.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من اللاعبين الخضوع لتدريبات استشفائية عقب نهاية المران الجماعي، وذلك لتجنب إصابة اللاعبين بإجهاد.

كما خضع جميع اللاعبين لقياسات طبية عقب نهاية المران ، بناءا علي طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني من الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة إجراء قياسات طبية "in body” عقب نهاية المباراة لقياس أوزان ونسبة الدهون لكل لاعب والتي يجريها المدرب بصفة دورية.

فيما أدي سيد عطية حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات منفردة على هامش تقسيمة الكرة، واعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد كحراس أساسيين خلال التقسيمة التى أقامها الجهاز الفنى.

وحرص أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على تخصيص تدريبات منفردة لسيد عطية، والذي تم تصعيده من صفوف فريق 2001؛ لزيادة قدراته الفنية.

كما حصل أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق 2003 بنادي الزمالك على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالغياب عن مران فريقه اليوم الخميس.

وطلب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق 2003 مشاركة حارسه في ودية الفريق أمام بتروجت التي أقيمت اليوم بالملعب الفرعي بنادي الزمالك.

ووافق كارتيرون على مشاركة أحمد نادر السيد في ودية فريقه، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأول بداية من غدا الجمعة والتي يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام فريق الشباب.