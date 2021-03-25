شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يتحدث عن إصابة المثلوثي .. وقياس وزن للاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل قبل سفره إلى تونس.
وأوضح محمد أسامة طبيب الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بالتواء في الكاحل، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية.
وكان اللاعب قد سافر لتونس في الفترة الماضية بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.
من ناحية أخرى خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات استشفائية اليوم بمجمع الصالات عقب انتهاء التدريب استعدادا لمباراتي فريق الشباب بالنادي الوديتين المقرر لهما غدا، وكذلك في اطار الاستعدادات لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا والمقرر لها 3 ابريل المقبل.
وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من اللاعبين الخضوع لتدريبات استشفائية عقب نهاية المران الجماعي، وذلك لتجنب إصابة اللاعبين بإجهاد.
كما خضع جميع اللاعبين لقياسات طبية عقب نهاية المران ، بناءا علي طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني من الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة إجراء قياسات طبية "in body” عقب نهاية المباراة لقياس أوزان ونسبة الدهون لكل لاعب والتي يجريها المدرب بصفة دورية.
فيما أدي سيد عطية حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات منفردة على هامش تقسيمة الكرة، واعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد كحراس أساسيين خلال التقسيمة التى أقامها الجهاز الفنى.
وحرص أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على تخصيص تدريبات منفردة لسيد عطية، والذي تم تصعيده من صفوف فريق 2001؛ لزيادة قدراته الفنية.
كما حصل أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق 2003 بنادي الزمالك على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالغياب عن مران فريقه اليوم الخميس.
وطلب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق 2003 مشاركة حارسه في ودية الفريق أمام بتروجت التي أقيمت اليوم بالملعب الفرعي بنادي الزمالك.
ووافق كارتيرون على مشاركة أحمد نادر السيد في ودية فريقه، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأول بداية من غدا الجمعة والتي يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام فريق الشباب.