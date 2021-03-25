شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منار الكسار لاعبة اليد: أحمد حلمى نجمى المفضل وهوايتى الطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "منار الكسار" لاعبة كرة اليد السابقة فى نادى باكوس، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الطبخ

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

بيتزا

من نجمك المفضل ؟

أحمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تبقى إيه ؟

موديل

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لأ بتجاهل المعاكسات

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

يسرا

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟

شخص رياضى أفضل