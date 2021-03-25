الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان استعدادًا لمواجهة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقبلة.

ومن المقرر أن يتجه فريق الأهلي للسودان في 31 من الشهر الجاري استعدادًا لمواجهة المريخ في الثالث من الشهر المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية خارج ملعبه على حساب فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب "الشهداء".

ويتواجد الأهلي في الترتيب الثاني بمنافسات المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سيمبا التنزاني متصدر الترتيب.

في المقابل، يأتي كل من فيتا كلوب بالمركز الثالث برصيد أربع نقاط ثم المريخ برصيد نقطة واحدة فقط.