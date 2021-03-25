عرض إيطالي في الطريق لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن نادي لاتسيو الإيطالي يستعد تقديم عرضًا لنادي جالاتا سراي من أجل ضم مصطفى محمد من صفوف النادي التركي.

وبحسب صحيفة "aspor" التركية، فإن النادي الإيطالي عرض صفقة تبادلية مع نادي جالاتا سراي يكون من خلاله الحصول على خدمات مصطفى محمد مقابل رحيل مهاجم منتخب كوسوفو فيدات موريكي.

وأضافت الصحيفة التركية، أن نادي جالاتا سراي كان يرغب في ضم المهاجم صاحب الـ26 عامًا قبل أن يتوجه إلى نادي العاصمة مقابل 18.5 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصطفى محمد لعب دورًا رائعًا منذ ظهوره مع جالاتا سراي بعد استقدامه من صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، حيث استطاع صاحب الـ23 عامًا أن يسجل خمسة أهداف في أول خمس مباريات له مع النادي التركي.

وكان صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى صفوف جالاتا سراي في سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بمقابل مادي يصل لـ2 مليون دولار مع أحقية النادي التركي في ضم اللاعب نهائيًا مقابل أربعة ملايين دولار.