أول تعليق من الأهلي والزمالك علي صراعهما لضم مدافع المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع نادي غزل المحلة لضم أي لاعب من صفوفه في الفترة الماضية.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن إدارة الأهلي والجهاز الفني تحترم اسم وقيمة نادي غزل المحلة وجماهيره العظيمة.

وأشار مدير التعاقدات بالأهلي، إلى أن ناديه لم يدخل في مفاوضات من قريب أو بعيد لضم أي لاعب من غزل المحلة سواء محمد فتح الله أو غيره.

في المقابل، كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع غزل المحلة لضم مدافعه محمد فتح الله.

وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن اسم اللاعب تردد في نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء فقط.

وكان خالد العيد المدير الفني لفريق غزل المحلة كشف في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن صاحب الـ27 عامًا تلقى عرضًا من جانب الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)