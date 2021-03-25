أول تعليق من الأهلي والزمالك علي صراعهما لضم مدافع المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع نادي غزل المحلة لضم أي لاعب من صفوفه في الفترة الماضية.
وأضاف توفيق في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن إدارة الأهلي والجهاز الفني تحترم اسم وقيمة نادي غزل المحلة وجماهيره العظيمة.
وأشار مدير التعاقدات بالأهلي، إلى أن ناديه لم يدخل في مفاوضات من قريب أو بعيد لضم أي لاعب من غزل المحلة سواء محمد فتح الله أو غيره.
في المقابل، كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع غزل المحلة لضم مدافعه محمد فتح الله.
وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن اسم اللاعب تردد في نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء فقط.
وكان خالد العيد المدير الفني لفريق غزل المحلة كشف في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن صاحب الـ27 عامًا تلقى عرضًا من جانب الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)