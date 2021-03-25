تقارير: جلسة لحسم مستقبل رونالدو في "مايو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، أن نادي يوفنتوس يخطط لعقد جلسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة لحسم مستقبله.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس بنهاية يونيو 2022، إلا أن البالغ من العمر 36 عاما ارتبط بالرحيل عن تورينو في أعقاب خروج بيانكونيري من منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لصالح بورتو البرتغالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" نقلا عن الموقع الإيطالي "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن يوفنتوس ورونالدو لا يخططان للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يخطط لعقد جلسة مع رونالدو في شهر مايو المقبل لحسم مستقبله مع الفريق الإيطالي.

من جانبها، نقلت "ذا صن" تعليق بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بشأن مستقبل الدولي البرتغالي، حيث قال: "بالنسبة لي ، لا يمكن الاقتراب من رونالدو".

وأضاف: "لديه عقد حتى 30 يونيو 2022 وسيبقى معنا.. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ الأمور لم تتضح بعد".

وتابع: "على المستوى الفني لا يمكنك لومه، لقد سجل أكثر من 100 هدف في 120 مباراة".

وأتم: "يمكننا أن ننتقده - الجميع معرض للنقد عندما يرتكب خطأ- لكن التشكيك في أرقامه وما يقدمه في كل مباراة ، ليس عدلاً".