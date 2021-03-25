"أبرزها مشاركة وليد سليمان".. عبدالحفيظ يعدد مكاسب ودية الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أبرز مكاسب الفريق من خوض ودية ضد الشباب هي مشاركة وليد سليمان لاعب الفريق.

وخاض الفريق الأول مباراة ودية ضد الشباب اليوم الخميس على ملعب مختار التتش انتهت بفوزه برباعية مقابل هدف.

وشهدت المباراة عودة وليد سليمان للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام البنك الأهلي وديًا في اللقاء الذي أقيم في شهر يناير الماضي على ملعب "المكس" بالاسكندرية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي عقب المباراة: "خضنا ودية مفيدة مع فريق الشباب، المباراة أدت الغرض منها، فيما يخص الاطمئنان على اللاعبين وتجهيز الجميع للمباريات المقبلة، خاصة العائدين من الإصابات".

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "مشاركة وليد سليمان بعد فترة الغياب من أبرز مكاسب اللقاء".

وواصل: "حققنا استفادة كبيرة من المباراة، بعدما شاهد الجهاز الفني لاعبي فريق الشباب والعناصر الصاعدة عن قرب، في ظل امتلاك قطاع الناشئين بالنادي لمجموعة من المواهب المميزة والقادرة على التواجد بقوة خلال الفترة المقبلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في الثالث من شهر أبريل المقبل ضمن منافسسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.