غزل المحلة يعلن: الأهلي والزمالك فاوضنا من أجل مدافع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن لاعبه محمد فتح الله تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية يأتي من أبرزهم الأهلي والزمالك.

وأضاف عيد في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" اليوم الخميس، أنه كان يتمنى دخول اللاعب ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري.

وواصل مدرب المحلة، أن صاحب الـ27 عامًا تلقى عدة عروض يأتي من أبرزهم رباعي الدوري الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري.

وأوضح، أن الإدارة الحالية لن توافق على رحيل أي لاعب سواء في الموسم الحالي أو الموسم المقبل من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.

وأنهى :"بالنسبة لي ليس لدي مشكلة من رحيل اللاعب، والكرة لن تقف في حال رحيله، لكن نريد إعادة تاريخ فريق غزل المحلة".

واستطاع محمد فتح الله أن يشارك مع المحلة في 17 مباراة بالموسم الحالي بواقع 16 مباراة في مسابقة دوري we المصري إلى جانب مباراة في كأس مصر.

جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 22 نقطة.