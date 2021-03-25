بمشاركة وليد سليمان.. الأهلي يتغلب على شبابه وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تغلب فريق الأهلي على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الودي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وشهدت المباراة عودة وليد سليمان للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام البنك الأهلي وديًا في اللقاء الذي أقيم بيناير الماضي على ملعب "المكس" بالاسكندرية.

ودفع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بتشكيلة ضمت كل من علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.

تقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة 20 من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة 28 سجل بانون الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 31، نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 49.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة المريخ السوداني في الثالث من أبريل المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن سيمبا التنزاني متصدر المجموعة، في المقابل يأتي فيتا كلوب الكونغولي بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وأخيرًا المريخ برصيد نقطة.