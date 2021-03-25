ناجي يدافع عن أبو جبل.. ويؤكد: "شالني سنتين.. أشيله فوق رأسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

واصل أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، دفاعه عن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، بعد استبعاده من المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة وما نتج عنه بخروجه من قائمة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا أمام كينيا وجزر القمر خلال فترة التوقف الدولي الجارية في شهر مارس.

وخلال تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال ناجي: "لم أفعلها يوما باستبعاد حارس مرمى لأن نتائجه غير جيدة".

وتابع: "حارس (شالني) سنتين وقدم مردودا جيدا خلال الفترة الأخيرة مع فريقه، ووصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي".

وواصل: "لماذا لا أتحمله مباراتين أخفق بهما، لا أقلل من قيمة وإمكانيات محمود جنش".

وأتم: "لكن مع تواجد جنش لم تتحسن نتائج الزمالك، وتعرض كلا اللاعبين لهزة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيحل ضيفا على نظيره الكيني في تماما السادسة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات الكان.