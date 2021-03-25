بث مباشر.. مصر ضد كينيا اليوم 25 -3-2021 تصفيات كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مصر وكينيا في المباراة المرتقبة التي يلتقي فيها منتخب مصر اليوم بنظيره الكيني في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب نيايو ناشيونال بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات الجاولة الخامسة من المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

لمشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر ( اضغط هنا )

ويدحل منتخب مصر المباراة متصدرا مجموعته برصيد 8 نقاط من 4 أربع مباريات خاضها في مشوار

التصفيات، خيث تعادل في مبارتين وفاز في اثنين ولم يخسر.

ويسعى المنتخب المصري بالفوز اليوم لتأكيد صدراته وحصد الثلاث نقاط من أنياب المنتخب الكيني الذي أجبر منتخب مصر على إنهاء نتيجة لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

مباشر مصر وكينيا.. شاهد المباراة

و يتم نقل المباراة عبر قنوات مفتوحة وهي «مكسبي سبورت» و«مكسبي المفتوحة».

وكشقت مجموعة قنوات مكسبي عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد، بعد عودتها للبث بعد انتهاء التشغيل التجريبي.

وتردد القناة كلالتالي: القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم ضد كينيا

ويأتي تتشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم أمام كينيا كالتالي: -

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

وفي خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، الونش، عبدالله جمعة

وفي خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمد مجدي أفشة

أما خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه.

لمشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر ( اضغط هنا )