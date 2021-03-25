مشاهدة مباراة مصر و كينيا بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا على القناة التالية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس 25 مارس 2021 مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2022 على ملعب موي في كينيا وتعتبر المباراة هي الجولة الخامسة لدوري المجموعات بتصفيات البطولة الأفريقية .

لمشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر ( اضغط هنا )

ولعب منتخب مصر أربع مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل في اثنين ليحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 8 نقاط .

ولم يحقق الفريق الكيني أي فوز في التصفيات حتى الأن ولكنه حقق ثلاث تعادلات وخسارة وحيدة ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وتقام المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في بث مباشر وتستطيع مشاهدة مباراة مصر وكينيا على قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 .

ويبحث العديد من المشاهدين عن ‫القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا وتسبق هذه المباراة مباراة أخرى في نفس مجموعة مصر وهى مباراة جزر القمر وتوجو في الساعة الثالثة عصرا، حيث تحتل جزر القمر المركز الثاني خلف مصر المتصدرة بفارق هدف واحد فقط حيث تملك جزر القمر نفس رصيد مصر من النقاط، بينما تتذيل توجو

قاع المجموعة بتعادل وحيد وثلاث هزائم ليكون رصيدها نقطة واحدة.

واستقبلت عدد من الجماهير المصرية والكينية بعثة منتخب مصر التي وصلت مساء الثلاثاء 23/3/2021، استعدادا لمباراة كينيا المقرر إقامتها الخميس 25/3/2021، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.

وحظى محمد صلاح على استقبال خاص من الجماهير التي استقبلته فور وصوله مع البعثة المصرية، وقامت الجماهير بترديد اسمه، وظهر في صوت الفيديو وأحد المشجعين يقول للنجم المصري العالمي، مصر.. مصر.. محمد صلاح ابن بلدي. وعند مرور محمد صلاح من أمام الجماهير قاموا بالتصفيق والتشجيع للنجم العالمي.

لمشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر ( اضغط هنا )