أنسو فاتي يقترب من عملية جراحية ثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب أنسو فاتي "18 عاما" سوف يجري عملية جراحية ثالثة، لعدم تعافيه بعد إصابته، وبهذا يمكن أن ينتهي موسمه.

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، إن الغضروف المفصلي لفاتي لم يلتئم بعد، ما قد يضطر إلى الخضوع لجراحة جديدة، وينتهي موسمه سواء مع

البارسا أو المنتخب الإسباني الذي اختار اللعب له في اليورو أو الأولمبياد.

وتعرض فاتي لإصابة في نوفمبر 2020 في غضروف القدم، وهو ماأصابة بحالة حزن خوفا من المجهول مع توارد أخبار مبكرة بجراحة ثالثة.

وكان قد أعلن عن عودة "فاتي"

خلال الشهر الحالي "مارس" الموعد المبدئي لعودة فاتي مرة أخرى إلى الملاعب عند خضوعه للعملية الجراحية في نوفمبر.

أفضل لاعب شاب..

وتم تصنيف نجم برشلونة البالغ 18 عاما كأفضل لاعب شاب في العالم، متفوقا على قائمة NXGN 2021 الكاملة المكونة من 50 لاعبا ولدوا بعد الأول من يناير 2002.

وصرح فاتي سابقا بأنه حلم باللعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا الصيف.