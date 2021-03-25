لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري يتلقى خبرًا صادمًا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والمعار من صفوف الزمالك اليوم الخميس الزمالك خبرًا صادمًا ، بوفاة والدته واثنين من شقيقاته في حادث تصادم أليم في كوت ديفوار.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا :" وفاة والدة رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري و أثنين من شقيقاته إثر حادث سير .. البقاء لله”.

ومن المقرر أن ينهي اللاعب

حاليًا اجراءات السفر إلى كوت ديفوار من أجل حضور مراسم عزاء والدته وشقيقتيه.

ويلعب رزاق سيسيه ضمن صفوف الاتحاد السكندري في الموسم الحالي معارًا من نادي الزمالك، ويعد واحد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري الممتاز بفضل العروض الرائعة التي يقدمها اللاعب الإيفواري رفقة زعيم الثغر.