كينيا تعلن رسميًا مباراة مصر دون جمهور

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نيك مويندا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، إقامة مباراة كينيا أمام مصر، اليوم الخميس في السادسة مساء على ملعب نيايو ناشيونال، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

وكتب مويندا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وضع فيروس كورونا في كينيا في تصاعد، لذك مباراة اليوم لن تقام دون حضور الجماهير.

وقال: يرجى مشاهدة المباراة في المنزل

على قناة KBC 1 ومساعدتنا على تحمل المسؤولية من أجل لاعبينا وجميع المسؤولين.. هيا يا كينيا.

ويكفي منتخب مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لضمان التأهل رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها الكاميرون في يناير 2022.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بفارق الأهداف

عن جزر القمر صاحب المركز الثاني، ويحل منتخب كينيا ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يتزيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

ويتأهل من المجموعات الـ12، أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات، وذلك في حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته.

أما في حالة تواجد منتخب الكاميرون في المركزين الثالث أو الرابع بمجموعته فسوف يتأهل أسوط الكاميرون أيضا بحكم استضافته للبطولة، ولكن سينظر وقتها لأفضل 11 منتخبا حاصلا على المركز الثانى فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.