وزير الرياضة يُسلم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك"

ياسر رشاد - القاهرة - قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم ، بتسليم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" بمركز شباب بالجزيرة .
أكد وزير الشباب والرياضة أن الدراجات التى تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، و تم التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، لافتاً إلي أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة للمبادرة تضمنت توزيع 1900 دراجة بمختلف المحافظات .
وأشار الوزير إلي أن المبادرة تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، واستخدام الدراجات في إطار خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا .
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت أطلقت ثلاثةمراحل من مبادرة «دراجتك.. صحتك» ولاقت اقبالًا كبيرًا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضية و نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها .
وعلي هامش تسليم الدراجات ، قام وزير الرياضة بجولة تفقدية داخل مركز شباب الجزيرة ، وتفقد ورش فنية للطلائع ، ومعرضاً للمنتجات الحرفية واليدوية ، ذلك في إطار الاحتفالات بشهر المرأة ، كما تفقد بعض الأنشطة بصالة الفنون القتالية ، واستمع لمشكلات ومقترحات بعض رواد المركز .