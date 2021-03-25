أحمد رجب يكشف مكاسب معسكر الإنتاج الحربي بالإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد رجب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عن مكاسب معسكر الفريق الذي إقيم بمحافظة الإسماعيلية.

وقال رجب في تصريحات خاصة لـ "الوفد" :" استغلينا فتره التوقف وعملنا معسكر في الاسماعيليه وكان معسكر ناجح الحمد لله اشتغلنا علي الاخطاء والسلبيات في الفتره السابقه واشتغلنا علي ارتفاع معدلات اللياقه وعلي تمركز المدافعين وطريقه اللعب وكان في استجابه كبيره من اللاعبين وكل

اللعيبه الحمد لله عندهم إصرار وعزيمة للخروج من حالة عدم الثقة بسبب النتائج السلبية في الفتره الماضية:

وأضاف رجب قائلًا :" تخلل المعسكر لعب أربع مباريات وديه مع نادي القناة وانتهت بالتعادل ١/١والثانية مع نادي مصر المقاصه وحققنا الفوز فيها ٠/٢ والثالثة كانت أمام الإسماعيلي وحققنا الفوز فيها ٠/١ ومباراة أخيرة مع نادي

الجيش وانتهت بالفوز ٠/٣ .

وتابع رجب قائلًا :" الحمد لله كل اللاعبين بحالة فنية وبدنية وذهنية جيد وكلهم إصرار على الخروج من هذه الأزمة ووضع نادي الإنتاج الحربي في مكانة تليق باسم النادي خصوصا أنه يضم لاعبين أصحاب خبرات وإمكانيات كبيرة أمثال محمد طلعت وعلي فتحي وإبراهيم عبدالخالق وسوسته والشبراوي "

واختتم المدرب العام للإنتاج الحربي قائلًا: "نتمني من الله التوفيق والسداد في الفترة القادمة لأن الدوري صعب جدًا ووضع الفريق في المكانة التي تليق به".

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