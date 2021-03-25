لاڤيينا يختتم استعداداته لثالث مواجهات دورة الترقى

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم بعد ظهر اليوم الخميس الفريق الأول لنادى لاڤيينا استعداداته للمواجهة الثالثة وآخر مباريات الدور الاول من دورة الترقى أمام مركز شباب العدوة بملعب مطاى بمحافظة المنيا.

وحرص الكابتن عصام عيد المدير الفني لفريق لاڤيينا على عقد أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق بحضور الكابتن وائل حبيب المدير الرياضى تم خلالهم شرح للأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين خلال لقاء الفريق الأخير أمام نجوم مصر

والذى تقدم فيه لاڤيينا فى الشوط الأول بثنائية نظيفة قبل أن يستطيع نجوم مصر تسجيل هدفين فى الشوط الثاني

وأكد المدير الرياضى وائل حبيب أن جميع المباريات المتبقية للفريق فى دورة الترقى قوية أمام فرق محترمة تمتلك نفس الحافز فى المنافسة على خطف تذكرة الصعود للقسم الثالث وعلى جميع لاعبى لاڤيينا ان يعبروا عن

إمكانياتهم الحقيقية خلال المبارايات القادمة؛ إذ يتبقى للفريق بعد مواجهة الغد مباراتين على ستاد الاسيوطى مع نادى مغاغة ومركز شباب العدوة بينما سيخرج الفريق لملاقاة نجوم مصر بستاد بنى سويف.

وتسافر بعثة الفريق الى مدينة مطاى صباح غد الجمعة لأداء صلاة الجمعة فى مدينة مطاى بعدها التوجه لملعب المباراة.

من ناحية أخرى وجة مستر محمود الاسيوطى رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا رسالة على الصفحة الرسمية للنادى لجميع محبى نادى لاڤيينا طالبهم فيها باحترام جميع الفرق المنافسة وعدم الحديث بروح غير رياضية عن أى فريق.