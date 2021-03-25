تنقل قناة بي ان سبورتس القطرية مباراة منتخب عمان الودية أمام نظيره الهندي ضمن يوم الفيفا بعد عصر اليوم الخميس 25 مارس 2021، ومن المقرر إقامتها في مدينة دبي الإماراتية.

ولعبت مباراة بين منتخب عمان ومنتخب الاردن في مدينة دبي الاماراتية يوم السبت الماضي 20 مارس، انتهت بالتعادل السلبي بعدما دانت الأفضلية لمنتخب النشامى الأردني خلال الـ 90 دقيقة.

وانتصر منتخب عمان ذهابًا وإيابًا أمام نظيره الهندي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، ولهذا يواجهه اليوم في لقاء ودي، حيث لن تؤثر على التصفيات المقرر عودتها في يونيو المقبل.

وانتهت المباراة الأولى بين منتخب عمان ومنتخب الهند بنتيجة 2/1 يوم الخامس من سبتمبر 2019، ثم انتصر أبناء سلطنة عمان بنتيجة 1/صفر في لقاء الإياب، ليدخلوا منافسة قوية مع منتخب قطر على صدارة المجموعة.

بي ان سبورتس والقنوات الناقلة لمباراة عمان والهند اليوم

تبدأ مباراة عمان والهند الودية في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت السعودية، 15:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت سلطنة عمان والامارات.

تنقل قناة بي ان سبورتس المباراة في بث مباشر، وتواجد المزيد من القنوات الناقلة لمباراة عمان والهند اليوم، في مقدمتهم القناة الرياضية العمانية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات.

وستنقل المباراة على قناة بين سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري الذي سيتولى مهمة التعليق على 5 مباريات أخرى في يوم الفيفا لعل أبرزهم بين ويلز والتشيك بتصفيات مونديال 2022 عن قارة أوروبا.

ويحتل المنتخب العماني المرتبة الثانية في المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن قطر المتصدرة، بينما تحتل أفغانستان المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم الهند 3 نقاط، وتتذيل بنجلاديش المجموعة بنقطة واحدة حصلت عليها من التعادل مع الهند.

ومن المقرر استئناف مشوار تصفيات كأس العالم 2022 مع بداية شهر يونيو المقبل، وللتعرف على موعد مباراة عمان القادمة في التصفيات اضغط هنا.