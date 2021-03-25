مشاهدة مباراة مصر وكينيا في بث مباشر اليوم تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر وكينيا، في أهم مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ينقل بث مباشر مباراة مصر وكينيا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونكت.

وتقام مواجهة مصر وكينيا على ملعب “نيايو ناشيونال”، وينطلق البث المباشر فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ويتواجد منتخب مصر، وكينيا فى المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات، “جزر القمر، وتوجو”، ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون هذا العام 2021، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات.

ويدخل منتخب مصر مباراته أمام كينيا، وهو فى صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد ان خاض 4 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، ولم يتعرض لأي هزيمة، وسيسعي الفراعنة لتحقيق الفوز أمام مضيفه كينيا لحسم تأهله قبل الجولة الأخيرة.

في المقابل، يحتل منتخب كينيا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، جمعهم من ثلاث تعادلات، وخسر فى مباراة واحدة، ولا بديل له غير تحقيق الفوز أمام ضيفه المنتخب المصري اذا ما أراد مواصلة المنافسة والتأهل الى كأس أمم أفريقيا 2021.

ويتقاسم منتخب جزر القمر صدارة المجموعة مع المنتخب المصري بنفس عدد النقاط لكنه يأتي ثانياً بفارق الاهداف، وسيسعي الى الفوز على المتذيل منتخب توجو لخطف الصدارة ولو بشكل مؤقت فى المباراة التي ستجمهما قبل مواجهة مصر وكينيا.

يذكر ان مباراة مصر وكينيا فى الجولة الاولي بالتصفيات المؤهلة الى كأس امم افريقيا قد انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1، والتي اقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم 14-11-2019.

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