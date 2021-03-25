مشاهدة مباراة السعودية والكويت في بث مباشر اليوم ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السعودية والكويت، في إحدى مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية والكويت على قناة الرياضية السعودية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”، كما ينقل على قناة الكويت الرياضية HD.

وينطلق بث مباشر مواجهة السعودية والكويت في تمام الساعة 17:35 بتوقيت جرينيتش، 19:35 بتوقيت مصر، 20:35 بتوقيت السعودية.

يستقبل منتخب السعودية، المنتخب الكويتي على ملعب “مرسول بارك”، في أولى مبارياته الودية ضمن الأجندة الدولية، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

يحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 حيث يملك الأخضر في رصيده 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، بينما يتصدر أوزبكستان برصيد 9 نقاط.

بينما يتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات خاضها “الأزرق” وحقق خلالها 3 انتصارات وتعادل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة.

وسيخوض منتخب السعودية مواجهة ثانية مرتقبة ضد فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مارس الجاري، على استاد “مرسول بارك”.

بينما يخوض منتخب الكويت مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي ضد السعودية يوم الخميس 25 مارس وثم ملاقاة لبنان في يوم الإثنين 29 من ذات الشهر، بينما سيكون على موعد مع أستراليا والأردن في التصفيات الآسيوية يومي 3 و11 من شهر يونيو القادم.

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