شاهد مباراة عمان والهند في بث مباشر اليوم ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة لايف لمباراة عمان والهند، في إحدى مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتعد مواجهة اليوم، هي الثانية لمنتخب عمان ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم، حيث ألتقى نظيره الاردني بمدينة دبي يوم السبت الماضي 20 مارس، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

ويستقبل منتخب عمان، المنتخب الهندي على ملعب “بني ياس”، وسيسعى إلى الظهور بشكلٍ جيد، لتعويض الاداء المتواضع الذي قدمه أمام “الاردن”.

وينقل بث مباشر مباراة عمان والهند على القناة الرياضية العمانية، بصوت المعلق “موسى البلوشى”، وقناة أبو ظبي الرياضية بصوت “أحمد الحوسني”، كما ينقل على قناة بين سبورت 1، بصوت المعلق “عامر الخوذيري”.

وينطلق بث مباشر مواجهة عمان والهند في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينيتش، 15:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت سلطنة عمان والامارات.

وانتصر منتخب عمان ذهابًا وإيابًا أمام نظيره الهندي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وانتهت المباراة الأولى بين منتخب عمان ومنتخب الهند بنتيجة (2-1) يوم الخامس من سبتمبر 2019، وبعد شهرين انتصر أبناء سلطنة عمان بنتيجة (1-0) في لقاء الإياب.

ويحتل المنتخب العماني المرتبة الثانية في المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية برصيد 12 نقطة، ويفصله 4 نقاط عن المتصدر “قطر”، بينما تحتل أفغانستان المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم الهند 3 نقاط، وتتذيل بنجلاديش المجموعة بنقطة واحدة حصلت عليها من التعادل مع الهند.

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