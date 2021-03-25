اخبار الرياضه

الامارات | لأول مرة في تاريخ البلاد.. باكستانيات تشاركن ببطولة لرفع الأثقال

0 نشر
​متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخ البلاد.. باكستانيات تشاركن ببطولة لرفع الأثقال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد عدد من السيدات في باكستان للتنافس في بطولة السِند لكمال الأجسام لأول مرة في حياتهن في البلد الذي كان لا يحبذ مشاركة النساء في الفعاليات .

وسيُسمح للنساء بالمشاركة لأول مرة في التاريخ في الحدث الذي سيعقد هذا العام في مدينة كراتشي.

ويُنظر إلى المشاركة النسائية في البطولة كنوع من التغيير الاجتماعي الإيجابي وخاصة وأنه يأتي في إطار يحتكرها الرجال في دول عدة عبر العالم.

وتقول تانيا مالك، وهي بطلة في كمال الأجسام، إن استعدادها للبطولة تأخر بسبب الإغلاق الذي فُرض للحد من انتشار .

وتضيف: "حين ينظر الناس إلينا أثناء رفعنا للأثقال، يعتقدون بأنها رياضة يسيطر عليها الرجال ولكن هذا خطأ. أنا رافعة أثقال جيدة بحمد الله".

وواجهت الباكستانيات طريقاً صعباً وتحديات كبيرة من أجل السماح لهن بالمشاركة في البطولة.

وتقول رافعة الأثقال أمبرين جاويد: "لقد واجهتنا الكثير من المتاعب، إنه حقا وقت عصيب خاصة بالنسبة للنساء. ولكن إذا لم يكن لدى النساء الشجاعة فلا يمكنهن تحقيق أهدافهن. يتعين على النساء الخروج وإثبات أنفسهن".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا