شكرا لقرائتكم خبر عن نادي إيطالي يبدأ مفاوضاته مع جالاتا سراي لضم مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود محادثات بين مسؤولي نادي لاتسيو ومسؤولي جالاتا سراي بخصوص انتقال النجم المصري مصطفى محمد للفريق الإيطالي.

وقال موقع fotomac التركي إن إيجلي تاري المدير الرياضي لـ لاتسيو طالب من المسؤولين التواصل مع جالاتاسراي لبحث إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين مصطفى محمد والمهاجم الكوسوفي فيدات موريتشي.

وتابع الموقع أن موريتشي كان على رادار جالاتا سراي في وقت سابق أثناء تألقه بقميص ريزاسبور لكنه انتقل في النهاية إلى الغريم فناربخشة.

تألق مصطفى محمد جذب الأنظار بعد فترة وجيزة رفقة جالاتاسراي إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفا في 8 مباريات.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق لجالاتاسراي الحصول على خدماته بشكل نهائي حال دفع 4 ملايين يورو.