شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر المتوقع أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري بنسبة كبيرة على ملامح تشكيله الذي سيواجه به كينيا في نيروبي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط من تعادلين مع كينيا وجزر القمر، وانتصارين على توجو، ويحتاج منتخب مصر نقطة واحدة لتأكيد الصعود رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها العام المقبل.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر المباراة كالتالي في حراسة المرمى: محمد الشناوي وفى خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- أحمد حجازي- محمود «الونش»- محمد هاني وفى خط الوسط : محمود «تريزيجيه»- طارق حامد- عمرو السولية- محمد صلاح- محمد مجدي أفشة وفى خط الهجوم : مصطفى محمد .

وتقام اليوم مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا المباراة التي ينتظرها العديد من الجماهير المصرية، والتي تقام في دولة كينيا، وذلك في الجولة الخامسة لدوري المجموعات، حيث لعب منتخب مصر أربع مباريات قبل هذه المباراة حققت الفوز في مبارتين وتعادل في اثنين أيضا وبهذا يحتل المركز الاول في المجموعة برصيد 8 نقاط، وبنفس العدد من المباريات لم يحقق الفريق الكيني أي فوز ولكن حقق تعادلات.

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 ولكن قبل هذه المباراة توجد مباراة أخرى في نفس مجموعة منتخب مصر وهى مباراة منتخب جزر القمر وتوجو في الساعة الثالثة عصرا، حيث تحتل جزر القمر المركز الثاني خلف مصر المتصدرة بفارق هدف واحد فقط حيث تملك جزر القمر نفس رصيد مصر من النقاط، بينما تتذيل توجو قاع المجموعة بتعادل وحيد وثلاث هزائم ليكون رصيدها نقطة واحدة فقط.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات امم أفريقيا 2022 موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.

ينتظر عشاق الكرة المستديرة مباراة المنتخب المصري ضد خصمه الكيني في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطة واحدة فقط من أجل الوصول للكاميرون، حيث يتصدر «الفراعنة» الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي المنتخب الكيني في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وستنقل المباراة عبر شاشة «بي إن سبورت 4» في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الخامسة والربع بظهور الثلاثي أحمد فؤاد ووائل جمعة وهيثم فاروق، على أن يقوم بالتعليق أحمد الطيب.